 »  Evropská komise má do července prosadit jednotný standard dobíjení telefonů

Karel Wolf

Evropský parlament zatlačil minulý týden formou rezoluce na Evropskou komisi kvůli nejednotným dobíjecím konektorům mobilních zařízení, EK tak musí po letech faktické nečinnosti začít rychle jednat, čas má do letošního července.

S nápadem prosadit jednotný dobíjecí standard původně přišla Evropská komise před více jak deseti lety a idea tehdy vyvolala velký mediální ohlas. K přijetí legislativy ale nakonec nedošlo, namísto toho se větší část výrobců raději zavázala dobrovolně používat micro-USB namísto tehdy běžných proprietárních konektorů.

Evropský parlament ale nyní prohlašuje, že dobrovolné závazky nepřinesly očekávané výsledky a chce proto po EK, aby urychleně přijala legislativní akt v přenesené pravomoci předkládaný ve směrnici „Radio Equipment Directive“ (Směrnice 2014/53/EU Evropského Parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES) z roku 2014 a to nejpozději do července 2020. Jednotné nabíjení by měly mít nejen telefony, ale také elektronické čtečky knih, nebo například tablety. Situaci dnes také trochu komplikuje vzrůstající obliba bezdrátového nabíjení, se kterým se v původním návrhu ještě příliš nepočítalo, budoucnost tohoto typu dobíjení je z pohledu evropské legislativy zatím trochu nejasná.

EP nicméně nechce zavést ani rigidní pravidlo ohledně klasického drátového dobíjení. Počítá s tím, že se nařízení bude pravidelně přezkoumávat a zohledňovat současný technologický vývoj. Jakým způsobem si představuje implementaci tohoto požadavku, není ovšem ale úplně zřejmé. Dalším požadavkem na komisi také je, aby ošetřila recyklační proces a zabezpečila, že bude skutečně docházet ke sběru a následné recyklaci kabelů i dobíječek.