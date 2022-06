Evropská komise odmítla návrh ČTÚ na regulaci poskytovatelů připojení v malých obcích

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) opět narazil u Evropské komise. Ta odmítla jeho návrh na zavedení regulace vybraných poskytovatelů připojení ve vybraných obcích, kde existuje jen jedna dostupná infrastruktury pro vysokorychlostní připojení.

O návrhu jsme podrobněji psali zde: Chystaná regulace poskytovatelů připojení ze strany ČTÚ připomíná Kocourkov

Podle ČTÚ je takových obcí či městských obvodů v ČR celkem přes pět stovek a úřad v nich ve své analýze „… neshledal dostatečnou úroveň infrastrukturní konkurence a takové podmínky, které by zajišťovaly či ve výhledu do budoucna vedly k zajištění efektivního konkurenčního prostředí.“

Navrhl proto, aby firmy CETIN a.s., inet4 s.r.o., IS DATA s.r.o., Nej.cz s.r.o., Nordic Telecom Regional s.r.o., PODA a.s., STARNET, s.r.o. a Tlapnet s.r.o. byly označeny za tzv. podniky s významnou tržní silou a musely v daných oblastech za regulované ceny sdílet své sítě s případnými dalšími zájemci o poskytování služeb.

Argumenty ČTÚ ale Komisi nepřesvědčily, a tak českému úřadu na dva měsíce zakázala regulační opatření přijímat. Podle Komise ČTÚ mimo jiné nedodal dostatečné důkazy, které by ospravedlňovaly určení výše zmíněných operátorů za podniky s významnou tržní silou.

Posouzení návrhu zároveň putuje do tzv. druhé fáze, ve které se k němu mohou vyjádřit jak operátoři, tak ČTÚ. Poté Komise zveřejní své finální stanovisko.