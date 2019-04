 »  EK: Steam a producenti videoher porušují pravidla hospodářské soutěže EU

Karel Wolf

Populární online platforma pro distribuci videoher Steam a pět producentů videoher bylo ze strany EK obviněno, že porušuje pravidla hospodářské soutěže Evropské unie. Toho se mají dopouštět tím, že omezují nákupy na základě místa, ze kterého zákazník pochází.

Mezi obviněnými nalezneme vedle provozovatele Steamu, tedy společnosti Valve, firmy Bandai Namco, Focus Home, Koch Media a ZeniMax. Všechny se měly dopustit porušení pravidel EU začleněním omezení do smluv s distributory. Vyplývá to z předběžného zjištění EK, společnosti nyní mají prostor pro reakci.

Komise tvrdí, že zmíněné subjekty uzavíraly bilaterální dohody, jejichž cílem bylo zabránit uživatelům v nákupech a používání videoher získaných mimo stát, kde žijí.

„Evropští spotřebitelé by měli mít na skutečně jednotném evropském digitálním trhu právo nakupovat a přehrávat videohry dle svého výběru bez ohledu na to, kde v EU žijí. Nemělo by jim být bráněno v nákupech v rámci členských států za nejlepší dostupnou cenu,“ prohlásila na konto zjištění EK eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

V Evropě začalo v prosinci 2018 platit Nařízení o zákazu geoblockingu (Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES), jehož smyslem bylo jasně vymezit obchodnické chování na internetu, které již EU považuje za nepřípustné. Nová pravidla se o všem nevztahují na díla audiovizuální povahy (spadají pod jinou směrnici), což by měl být případ i výše zmíněných her. Bude tedy zajímavé sledovat vývoj kauzy, neboť půjde o zajímavý precedent.