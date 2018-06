 »  Evropský parlament schválil nová celounijní pravidla pro provoz dronů

David Slížek

Speciální bezpečnostní výbava, odpovědnost za škody či (v některých případech) povinná registrace. Europoslanci schválili nové znění nařízení o společných pravidlech v oblasti civilního letectví, která obsahují také regulaci provozu dronů v evropském vzdušném prostoru.

Létání bezpilotních strojů do 150 kg dosud v EU upravovaly zákony jednotlivých členských států, to by se s novým nařízením mělo změnit. Před vstupem v platnost musí regulaci ještě odsouhlasit Rada EU.

Podle schváleného materiálu (jeho konečné znění ještě na webu Evropského parlamentu není k dispozici) se bezpečností bezpilotních letadel budou muset zabývat už jejich designéři, kteří budou mít povinnost zajistit, aby jimi navržená konstrukce nikoho neohrožovala.

„Bezpilotní letadla by měla být na základě bezpečnostního rizika vyplývajícího například z jejich váhy nebo místa využívání vybavena jistými prvky a funkcemi – například systémem zabraňujícím srážkám či systémem automatizovaného přistávání v případě ztráty kontaktu či kontroly nad strojem,“ popisuje povinnosti tisková zpráva europarlamentu.

Odpovědnost za provoz dronů pak ponesou jejich provozovatelé, kteří mají být „…výslovně zodpovědní za bezpečný provoz dronu, tedy za neohrožení veřejnosti či jiných objektů ve vzduchu“.

Provozovatelé větších dronů se podle nařízení budou muset zaregistrovat ve speciálním vnitrostátním registru a své stroje budou muset označit, aby se daly snadno identifikovat. „Tato povinnost se nebude vztahovat na provozovatele nejmenších dronů,“ dodává europarlament.

Nařízení obsahuje jen obecné zásady, podrobná pravidla pro provoz dronů (například maximální provozní vzdálenosti či nadmořské výšky nebo pravidla pro to, kteří operátoři budou muset být proškoleni a registrováni) má na jejich základě (po konečném přijetí regulace) vypracovat Evropská komise.