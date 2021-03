Evropský procesor poprvé ožil a nabootoval Linux, první verze vyjde letos

Připravovaný evropský procesor začíná jevit první známky života. Organizace European Processor Initiative (EPI) zahrnující 28 partnerů z 10 zemí, která má projekt na starost, dokázala nabootovat Linux v rámci FPGA fáze vývoje procesoru označovaného jako European Processor Accelerator (EPAC).

FPGA umožňuje ověřit funkčnost návrhu, poté by mělo dojít na osazení v křemíku. První taková testovací verze (EPAC 1.0) je naplánována na druhou polovinu letošního roku.

Organizace EPI chce vytvořit evropský procesor v první fázi určený do superpočítačů. Jde mimo jiné o reakci Evropy na zaostávání v této oblasti vůči Číně, Spojeným státům a Japonsku. EPI je součástí akce EuroHPC, v rámci níž starý kontinent buduje síť superpočítačů. Jeden z nich poběží také v Ostravě.

EPAC 1.0 je postavený na otevřené instrukční sadě RISC-V, která se prosazuje vůči licencovanému ARMu. U nás na RISC-V procesorová jádra vyvíjí brněnský Codasip, dělá také software pro jejich návrh.

FPGA verze evropského akcelerátoru se skládá z RISC-V jádra Avispado, vektorové jednotky (VPU), Network on Chip (NoC), sdílené L2 cache s L2HN, řadičů, I/O a několika dalších komponent. EPI označuje testy za “seriózní proof of concept”. Linux nabootoval během sekund, systém je schopný podporovat vývoj softwaru a k dispozici je etnernetová konektivita.

Velkou roli v práci na akcelerátoru sehrává superpočítačové centrum v Barceloně. EPI má ještě druhou část, a to aplikační procesor. Do jeho vývoje by se rád zapojit zmiňovaný Codasip.



Autor: EPI FPGA emulace akcelerátoru EPAC 1.0

“Myšlenka je taková, aby Barcelona pokračovala v práci na hardwarových akcelerátorech a my abychom pracovali na aplikačních procesorech. V podstatě bychom měli vytvořit něco jako ARM Hercules (Cortex-A78). To ale může stát až několik desítek milionů eur,” uvedl v rozhovoru pro Lupu šéf Codasipu Karel Masařík.

Pokrok zaznamenala také společnost SiPearl. Ta má aktivity vzniklé v EPI rozvíjet a pokud možno v budoucnu dodávat na běžný trh. První generace procesoru pro superpočítače se bude jmenovat Rhea. Architektura již byla schválena a nyní se postupuje do fází simulace (PDF). Využije se Veloce Strato emulátor od Siemensu.

V Evropě jeví ambice ještě jeden polovodičový projekt. Jde o slovenský procesor Prodigy od společnosti Tachyum. Jak jsme na Lupě psali, letos půjde do výroby u TSMC.