 »  Evropský soud otevřel cestu žalobě rakouského právníka Schremse na Facebook

David Slížek

Maximilian Schrems může podat individuální žalobu proti společnosti Facebook Ireland v Rakousku. Tak zní hlavní část verdiktu Soudního dvora EU v případu mladého rakouského právníka, který už řadu let působí Facebooku v Evropě nečekané problémy.

Schrems podal civilní žalobu na Facebook, která má evropskou centrálu v Irsku, u rakouských soudů v roce 2014. Sociální síti vyčítá, jak zachází s osobními údaji uživatelů, a po soudech žádá, aby prohlásily některé části jejích podmínek za neplatné, zakázaly Facebooku používat některá osobní data pro své účely a přikázaly mu zaplatit uživatelům odškodné.

Facebook se bránil tvrzením, že Schrems nemůže podat žalobu u rakouského soudu, protože ten není tzv. mezinárodně příslušný. Pravidlo EU, které spotřebitelům umožňuje soudit se se zahraničními společnostmi ve své domovské zemi, se podle Facebooku na mladého Rakušana nevztahuje, protože sociální síť používá pro profesionální účely (má facebookovou stránku, na které informuje o svém tažení proti Facebooku) a není tak spotřebitelem.

SDEU ovšem na tuto argumentaci nepřistoupil a potvrdil, že se Schrems může s Facebookem v Rakousku soudit. Otevřel tak cestu k projednávání jeho civilní žaloby. „… uživatel soukromého účtu na Facebooku neztrácí postavení ‚spotřebitele‘, pokud vydává knihy, přednáší, provozuje internetové stránky, vybírá dary a nechává si postoupit nároky řady spotřebitelů, za účelem uplatnění těchto nároků u soudu,“ rozhodl soud.

Odmítl ale, že by se Schremsovy žaloby mohli účastnit také další uživatelé a že by se tak mohla změnit na hromadnou žalobu.

Schrems ve své první reakci na Twitteru rozsudek přivítal s tím, že umožňuje alespoň projednávání jeho modelového případu. A později připomněl, že po 25. květnu 2018, kdy začne platit nařízení GDPR, bude možné podávat také hromadné žaloby týkající se ochrany osobních dat uživatelů.

Veškeré soudní materiály k případu C-498/16 najdete na webu Soudního dvora EU.