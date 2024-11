Evropským opozdilcům se zapracováním NIS2 přijde výzva od Komise

Autor: Depositphotos

Celkem 23 členských států Evropské unie, včetně České republiky, dosud nedokončilo transpozici směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2. Brusel proto přistoupil k zahájení řízení o nesplnění povinnosti.





Unijní státy měly na implementaci regulace kybernetické bezpečnosti do národní legislativy čas do letošního 17. října. Komise zemím, které příslušný zákon včas přijmout nestihly, odeslala formální výzvu k dokončení transpozice. Do dvou měsíců na ni musejí reagovat a informovat Komisi o splnění povinnosti. Pokud Komise nebude s odpovědí spokojena, může přistoupit k dalším krokům.

V tuzemsku má legislativu ke kybernetické bezpečnosti na starosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jím připravená norma je nyní ve fázi před druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Ačkoliv regulátor začal s přípravami návrhu zákona ihned po zveřejnění finálního textu směrnice NIS2, přijetí normy opakovaně zbrzdila iniciativa NÚKIBu začlenit do zákona instituty nad rámec směrnice.

Například kvůli mechanismu prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce, který kritizovaly zejména mobilní operátoři, se schvalování normy opakovaně zadrhlo. Klíčové sněmovní výbory nakonec stejně podpořily variantu přesunu pravomoci zakazovat dodavatele z NÚKIBu na vládu.