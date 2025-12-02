Lupa.cz  »  Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Dovážková firma Foodora začala v ulicích pražského Karlína doručovat objednávky prostřednictvím autonomních vozítek firmy Starship Technologies. O jejím plánu jsme psali letos v září.

V rámci pilotního projektu si zákazníci mohou robotické doručení objednat zatím jen z jednoho zdroje: fastfoodu McDonalds nedaleko stanice metra Křižíkova. Pro řetězec jde podle neoficiálních informací světovou premiéru – robotické rozvozy zatím McDonalds nikde na světě nevyužívá. Vozítka mají zatím doručovat objednávky do vzdálenosti 2 km od pobočky.

Foodora v rámci testu v Karlíně provozuje tři roboty. Jsou vybaveni šesti koly, která umí překonat i menší terénní nerovnosti jako je obrubník. V prostoru se orientují prostřednictví sady radarů (dohlédnou na cca vzdálenost 70 metrů), ultrazvukových senzorů a dvanácti kamer.

Robot je z 99 % autonomní, říká Starship Technologies. Je vybaven dostatečně výkonným hardwarem, aby dokázal informace z videokamer zpracovávat lokálně. K dispozici má mapové podklady a sám si vypočítává ideální trasu. Ke komunikaci slouží SIM karty – robot má dvě, aby byl odolnější vůči možným výpadkům.

Na provoz flotily na dálku dohlíží lidští operátoři v centrále Starship Technologies, kteří mohou sledovat záběry z kamer nebo úplně převzít kontrolu nad vozítkem. Dělají to ale jen v případě problému.

Roboti jsou nastaveni tak, aby se vyhýbali jakýmkoli překážkám – i těm, které potkali poprvé. Pomocí techniky strojového učení se dokáží postupně doučovat, jak se různé překážky chovají. 

