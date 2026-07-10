Facebook a Instagram jsou návykové a musí se zásadně změnit, říká Evropská komise

Sociální sítě Instagram a Facebook jsou postaveny na návykovém designu a společnost Meta nedělá dost, aby před návykovým chováním ochránila své uživatele, čímž porušuje evropské nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). Ve svém předběžném rozhodnutí to konstatovala Evropská komise.
Jako nápravná opatření Komise navrhla například vypnutí návykových funkcí jako je automatické přehrávání a nekonečné scrollování, zavedení účinných opatření na přerušování používání služeb či úpravu doporučovacího algoritmu, aby nebyl tolik zaměřen na vyvolávání zapojení uživatelů (engagement).
Podle Komise Meta nedostatečně vyhodnotila rizika svých služeb zejména pro nezletilé a zranitelné dospělé. Personalizované doporučování obsahu, automatické přehrávání či nekonečné scrollování podle ní „… podporují uživatelovo nutkání stále scrollovat a přepínají jeho mozek do ‚módu autopilot‘, což přispívá k vytváření nezdravých návyků a nutkavému používání služeb.“
Meta podle Komise také nezohlednila dostupná data o tom, kolik času tráví nezletilí na Instagramu a Facebooku během noci a jak formáty typu reels a stories mohou vést k nedměrnému nebo nutkavému používání těchto služeb.
Kritizovala také nástroje na omezení času, který uživatel na sociálních sítích tráví. Podle Komise se dají jednoduše obejít a nevedou k podstatnému omezení používání služeb. Nefungují ani nástroje pro rodičovskou kontrolu, říká Komise. K jejich efektivnímu používání totiž podle ní rodiče potřebují pokročilé znalosti nebo čas pro jejich pochopení.
Meta teď má možnost na obvinění reagovat, poté teprve Komise rozhodne, zda se firma skutečně proti evropským regulacím provinila.