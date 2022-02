Facebook a Instagram nechtějí odcházet z Evropy, říká viceprezident firmy Meta

Firma Meta nechce ukončit provoz Facebooku a Instagramu v Evropě. Na firemním blogu to napsal viceprezident společnosti Markus Reinisch. Reagoval tak na články, podle kterých o tom uvažuje, pokud nebude moci používat data o chování svých evropských uživatelů.

Tyto zprávy vycházely z formulace v dokumentu, který Meta podala americké Komisi pro cenné papíry. Jako firma obchodovaná na burze tento formulář musí každoročně vyplňovat.

Meta v něm napsala, že pokud nebude fungovat právní rámec pro ukládání dat evropských uživatelů v USA, nebude pravděpodobně schopná nabízet v Evropě některé své významné produkty a služby, včetně Facebooku a Instagramu. Některá média si to vyložila jako hrozbu, že Meta plánuje provoz těchto služeb v Evropě ukončit. Mimochodem není to poprvé, co média o podobné věci píší.

Podle Reinische Meta z Evropy odcházet nechce, ale v dokumentech pro burzu a investory musí uvádět i možná rizika, která mohou v budoucnosti ovlivnit její hodnotu či výši výnosů.

„Realitou je, že Meta, stejně jako mnohé další firmy a organizace, ve svých globálních službách závisí na přenosu dat mezi Evropou a USA. Nejsme sami. Nejméně 70 jiných firem z různých oblastí, včetně deseti evropských společností, také ve svých zprávách upozornily na rizika kolem přenosu dat,“ argumentoval.

Jak se Meta zachová, pokud by opravdu Evropská unie a USA nedospěly k nějaké formě dohody ohledně transferu osobních dat z EU do USA, ovšem na blogu neuvádí.

Původní právní rámec pro přenos dat padl v roce 2015, kdy Soudní dvůr EU na návrh rakouského právníka Maxe Schremse zrušil dohodu o tzv. bezpečném přístavu (Safe Harbour), která transfery za určitých podmínek umožňovala – viz náš článek Schrems vs. Facebook 1:0. Konec bezpečného přístavu, řekl Soudní dvůr EU.

Nahradila jej další dohoda, tzv. Privacy Shield, ale i tu evropský soud v roce 2020 zrušil jako nepřípustnou. Zahraniční firmy jsou od té doby závislé na uzavírání tzv. Standard Contractual Clauses (SCC), které přenosy dat upravují. SCC ale čelí dalším právním výzvám a není vůbec jisté, že na ně mimoevropské firmy budou moci do budoucna dále spoléhat.