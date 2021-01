Facebook a Instagram prodloužily blokování účtu Donalda Trumpa "na neurčito"

Profil končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti Facebook a na Instagramu zůstane nadále zablokovaný, oznámil šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Trump podle něj bude mít profily zablokované „na neurčito, nejméně na dobu následujících dvou týdnů, než skončí přechod moci na nového prezidenta.“

Podle Zuckerberga události z posledních 24 hodin jasně ukázaly, že Trump chce svůj zbývající čas ve funkci využít k podrývání klidného a zákonného předání funkce jeho zvoleného následníkovi.

„V posledních letech jsme nechali prezidenta Donalda Trumpa používat naši platformu v souladu s našimi pravidly s tím, že jsme čas od času označovali nebo odstraňovali obsah, který naše pravidla porušoval. Dělali jsme to, protože věříme, že veřejnost má právo na co nejširší přístup k projevům politiků, i když jsou to projevy kontroverzní. Okolnosti se ale zásadně změnily a naše platforma je používána k podněcování násilného povstání proti demokraticky zvolené vládě,“ zdůvodňuje blokování Zuckerberg. Ponechat Trumpovi přístup k Facebooku a Instagramu je podle něj v této chvíli příliš velkým rizikem.

Facebook ve středu zablokoval Trumpovy účty na 24 hodin poté, co zveřejnil příspěvky a videa, ve kterých tvrdil, že prezidentské volby v USA byly podvodem. Sociální síť reagovala na násilné vniknutí Trumpových fanoušků do budovy Kapitolu, kde právě obě komory amerického Kongresu potvrzovaly vítězství Joea Bidena.

Z obdobných důvodů zablokoval Trumpův účet dočasně také Twitter.