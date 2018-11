 »  Facebook a Instagram postihl výpadek služeb, týkal se i českých uživatelů [AKTUALIZOVÁNO]

Karel Wolf

Řada uživatelů sociálních sítí Facebook a Instagram včetně těch z Česka v úterý hlásila potíže s přihlašováním ke svým účtům.

Při pokusu o přihlášení do Facebooku stránka vracela status „service unavailable“. V případě Instagramu se webové služby jednoduše nenahrály, i když aplikace samotná žádnou chybu nehlásila. Není zřejmé, jestli jsou výpadky obou sítí, které spadají pod jednu společnost, nějak propojené. Webový monitor Down Detector zachytil významné problémy na obou webech. Problémy se týkaly především evropských uživatelů a východního pobřeží USA.Krátký výpadek postihl také facebookovou komunikační aplikaci Messenger, ta při pokusu odeslat zprávu zobrazovala chybové hlášení „service unavailable“ a „messages failed to load“. Výpadek Messengeru byl po 20 minutách napraven.

Podobné výpadky jsou poměrně vzácné, protože však postihují díky dopadu obou sociálních sítí stovky milionů lidí, mohou mít významný dopad napříč internetem.

Update [21. 11., 13:05]: Problémy Facebooku v omezené míře podle všeho pokračují. Na Down Detectoru se hromadí dotazy uživatelů, kteří nemohou na různé služby sítě dosáhnout a oficiální status dashboard Facebooku hlásí degradovaný výkon sítě, který trvá od včerejška.