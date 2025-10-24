Lupa.cz  »  Facebook a Instagram ztěžují odvolání proti smazání příspěvku či zablokování účtu, EU jim hrozí pokutou

Facebook a Instagram ztěžují odvolání proti smazání příspěvku či zablokování účtu, EU jim hrozí pokutou

Facebook, Instagram a TikTok pravděpodobně porušují evropská pravidla, prohlásila dnes v oficiálním obvinění Evropská komise (EK). Podle tvz. předběžných zjištění sociální sítě chybují v tom, že nedávají výzkumníkům dostatečný přístup ke svým datům. Služby firmy Meta navíc neumožňují dostatečně jednoduše nahlašovat nezákonný obsah a kladou uživatelům zbytečné překážky při jejich odvolávání proti smazání jejich obsahu. 

Obviněné služby teď dostanou čas na to, aby na zjištění Komise reagovaly, případně své chyby napravily. Pokud je i poté Komise shledá vinnými, hrozí jim vysoké pokuty.

Komise viní Facebook a Instagram z toho, že uživatelům nespokytují snadný způsob, jak mohou nahlašovat nelegální obsah. Po službách to vyžaduje nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). Aktuální mechanismus podle Komise po uživatelích vyžaduje zbytečné kroky a klade na ně požadavky, které je od nahlašování odrazují. 

Obě sociální sítě navíc podle Komise při nahlašování používají tzv. dark patterns, tedy design služeb, který má uživatele zmást či odradit.

Komise kritizuje také postup při podání odvolání proti tomu, že Facebook či Instagram uživatelům smazaly nějaký obsah nebo zablokovaly účet. Neposkytuje jim totiž možnost poskytnout vysvětlení nebo důkazy na podporu svého odvolání.

Společně s TikTokem se Facebook a Instagram měly provinit i tím, že vědeckým pracovníkům komplikují přístup k datům o svém fungování, jak jim nařizuje DSA. To podle Komise komplikuje zkoumání například toho, jestli sociální sítě dostatečně chrání nezletilé uživatele před nezákonným obsahem.

