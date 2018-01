 »  Facebook chce být víc lokální, upřednostní zprávy z vašeho okolí

David Slížek

A je tu další změna v řazení příspěvků v News Feedu (kanálu vybraných příspěvků). Facebook oznámil, že v něm bude zvýhodňovat zprávy, které se týkají vašeho geografického okolí. Články z lokálních zdrojů (tedy od vydavatelů, kteří se soustředí na zpravodajství z daného místa) by se tak měly v newsfeedu objevovat na vyšších pozicích – ať chcete, nebo nechcete.

Místními vydavateli Facebook myslí ty, na jejichž články klikají lidé v určité oblasti. „Pokud je zpráva od vydavatele ve vašem okolí a vy buď sledujete jeho facebookovou stránku, nebo zprávu nasdílí váš přítel, může se v News Feedu objevit na vyšších pozicích,“ popisuje novou mechaniku Facebook.

Nové zvýhodnění lokálních zpráv sociální síť nejprve zapne uživatelům v USA, během roku se má dostat také na další země. Kdy změna případně dorazí do Česka, není známo.

Podle Facebooku by novinka měla nejvíce prospět menším lokálním médiím, protože jejich čtenáři jsou koncentrovaní v jedné lokalitě. Facebook také oznámil, že ve své mobilní aplikaci testuje novou zpravodajskou sekci „Today In“, která má nabídnout místní zprávy a události. Test probíhá zatím v šesti amerických městech.

Zvýhodnění lokálních zpráv může být pro některé domácí vydavatele dobrá zpráva, nic ale nemění na tom, že příspěvky jejich stránek čeká v News Feedu poměrně zásadní propad. Facebook před dvěma týdny oznámil, že neplacený dosah příspěvků stránek výrazně znevýhodní na úkor statusů a příspěvků přátel či rodinných příslušníků, který vede k větším interakcím. Provozovatelé stránek tak budou muset za zviditelnění svých příspěvků ještě více platit.

TIP: Pokud bude uživatel chtít u konkrétních stránek (jako je třeba stránka Lupy) sledovat všechny jejich příspěvky, může si u nich (jako už teď) nastavit možnost Zobrazit jako první (See First) – viz obrázek níže: