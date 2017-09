 »  Facebook chce naučit WhatsApp vydělávat. Peníze bude chtít od firem

Jan Beránek

Dvaadvacet miliard dolarů se jednou splatit musí. A Facebook možná našel jednu z cest, jak z WhatsAppu, kde by neměla být reklama, vytáhnout nějaké peníze.

Chatovací aplikace chce zpoplatnit nové nástroje pro firmy, které testovala během letošního léta. Testování probíhalo v Brazílii, Evropě, Indii a Indonésii. Informuje o tom deník The Wall Street Journal.

Nové nástroje umožňují komunikovat firmám se svými zákazníky. Zatím bude služba WhatsApp Business zdarma. Zpoplatnění má přijít až později. Firma ale přiznává, že zatím nevymyslela model, jakou cestou na to půjde.

Facebook chce vytěžit víc i Messenger. V rámci chatovací aplikace se objeví reklamy. Inzeráty by se měly zobrazovat na hlavní stránce mezi novými a starými chaty. Prodávat by se měly i prokliky z Facebooku do Messengeru. To by měly ocenit především firmy, které také budou míchat sponzorované zprávy do běžných konverzací s přáteli.