 »  Facebook dostal pokutu. Evropská komise mu napočítala 110 milionů eur

Jan Beránek

Skoro tři miliardy korun bude muset zaplatit Facebook za to, že poskytl nesprávné a zavádějící informace. A to v rámci vyšetřování situace kolem nákupu aplikace WhatsApp. Pokuta nemá vliv na to, že Brusel transakci nakonec schválil. Evropská komise to oznámila na svém webu.

Facebook koupil WhatsApp před třemi lety za 16 miliard dolarů. Firma tehdy uvedla, že není schopna automaticky propojovat účty uživatelů Facebooku a WhatsAppu. Loni v srpnu ale WhatsApp aktualizoval své podmínky a uživatelům oznámil, že bude s mateřskou společností Facebook sdílet více jejich informací, včetně telefonních čísel.

Komise pak zjistila, že přes oficiální prohlášení Facebooku technická možnost automatického propojování uživatelských účtů obou služeb existovala už před třemi lety a zaměstnanci sociální sítě si toho byli vědomi.

Věc komise začala prověřovat v prosinci, pokutu mohla udělit až do výše jednoho procenta ročních tržeb. V tiskové zprávě unijní exekutiva uvedla, že Facebook porušení pravidel uznal a spolupracoval. Výše pokuty je podle názoru unijní exekutivy proporční, ale také má dostatečný „odrazující“ účinek.

„Komise musí být schopna přijímat rozhodnutí o dopadech spojování firem na hospodářskou soutěž na základě úplné znalosti přesných faktů,“ dodala komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.