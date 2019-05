 »  Facebook je třeba rozdělit a zregulovat, říká jeden z jeho spoluzakladatelů

David Slížek

Zatímco Facebook očekává, jak velkou pokutu dostane za špatnou ochranu osobních údajů od amerického regulátora FTC (mluví se až o 5 miliardách dolarů), tlak na jeho omezení neustává. Debatu o tom, zda by firma neměla být úředně rozdělena na více částí, oživil bývalý blízký spolupracovník Marka Zuckerberga.

Jeden ze spoluzakladatelů Facebooku, který na službě pracoval od jejích univerzitních začátků v roce 2002, Chris Hughes, v obsáhlém textu v New York Times přesvědčuje, že je na čase Facebook „rozbít“.

Na začátku popisuje, že Mark Zuckerberg je podle něj pořád dobrý a laskavý člověk, ale dodává, že se v jeho rukou soustřeďuje příliš velká moc. „Štve mě, že se soustředil na růst a kvůli klikům obětoval bezpečnost a slušnost,“ konstatuje Hughes.

Dominance Facebooku podle něj znemožňuje konkurenci a nedává uživatelům na výběr. „Když lidé chtějí z Facebooku odejít, nemají žádnou smysluplnou alternativu,“ říká Hughes. „Jeden z mých přátel prohlásil ‚definitivně končím s Facebookem, díky bohu, že je tu Instagram‘, aniž by si uvědomoval, že Instagram je pobočkou Facebooku,“ popisuje.

Právě povolení akvizice Instagramu a WhatsApp bylo podle něj největší chybou amerických regulátorů, která Facebooku umožnila udržet dominantní postavení a zbavit se potenciální konkurence. Sociální síť podle něj tento postup používá běžně: potenciálně konkurenční služby buď kupuje, nebo okopíruje jejich hlavní funkce.

Řešením by proto podle Hughese mělo být úřední rozdělení Facebooku na více částí. Navrhuje přijetí antimonopolních zákonů, které by umožnily zrušit akvizice Instagramu a WhatsApp a na několik let zakázat Facebooku nové nákupy firem.

Zároveň by podle něj měl v USA vzniknout nový úřad, který by reguloval technologické firmy. Jeho prvním úkolem by měla být ochrana soukromí, navrhuje Hughes a jako příklad dává evropské nařízení GDPR. Úřad by také měl dohlédnout na to, aby uživatelé mohli mezi platformami dle libosti přecházet.

Nový regulátor by se měl podle Hughese také zasadit o vznik pravidel pro to, jaké projevy jsou na sociálních platformách přijatelné. „Tento nápad může vypadat neamericky – nikdy bychom přece nepřipustili úřední cenzuru,“ píše Hughes. „Ale neexistuje žádné ústavní právo obtěžovat nebo živě streamovat násilí,“ dodává.