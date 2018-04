 »  Facebook má stránku, kde řekne, jestli vaše data sdílel s Cambridge Analytica

David Slížek

Pokud vás zajímá, jestli se vaše facebooková data dostala do rukou firmy Cambridge Analytica, můžete si to ověřit na speciální stránce, kterou Facebook pro tyto dotazy vytvořil ve své nápovědě.

Stránka se jmenuje Jak poznám, jestli byly mé informace sdíleny se společností Cambridge Analytica? Aby se na ní zobrazily informace týkající se vašeho profilu, musíte se přihlásit k Facebooku.

Facebook ale na stránce odpovídá pouze na dotaz, zda se data z vašeho profilu do datasetu Cambridge Analytica mohla dostat přes aplikaci This Is Your Digital Life, kterou firma na sběr údajů používala. Nezaručuje však, že se společnost k datům z vašeho veřejného profilu nedostala jiným způsobem nebo že si je z Facebooku nestáhl někdo jiný.

Údaje na veřejném profilu na Facebooku jsou totiž veřejně přístupné komukoli a Facebook nedávno přiznal, že je řada společností hromadně sbírala. Taková data se dají použít jednak k cílení reklam a dalším marketingovým aktivitám, ale také k různým výzkumům a průzkumům chování lidí na sociálních sítích.

Facebook také přislíbil, že uživatele, kterých se sběr dat firmou Cambridge Analytica týká, bude informovat upozorněním v jejich newsfeedu.