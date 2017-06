 »  Facebook maže nahlášené příspěvky dvakrát častěji než loni, chválí EK

David Slížek

Nestává se často, aby Evropská komise Facebook za něco chválila, ale tentokrát se stalo. Podle hodnocení, které si Komise nechala vypracovat, se za uplynulého půl roku výrazně zlepšila situace v tom, jak Facebook, YouTube a Twitter mažou nahlášené příspěvky s nenávistným a jinak závadným obsahem.

Zatímco ještě před šesti měsíci smazaly 28,3 % z nahlášených příspěvků, letos se tento podíl v testu vyhoupl na 59,1 %. Premiantem je přitom Facebook (66,5 %), druhé YouTube (66 %) a třetí Twitter (37,4 %).

Komise vychází z druhého kola hodnocení, ve kterém spolupracující občanská sdružení a úřady v 24 zemích EU zaslaly sociálním sítím v průběhu sedmi týdnů celkem 2575 hlášení.

Drtivá většina nahlášených příspěvků se přitom týkala xenofobie, nenávisti k muslimům nebo k etnickému původu.



Autor: EU

Mimochodem – v Česku sociální sítě smazaly 46,5 % nahlášených příspěvků, což nás v rámci testu řadí k méně úspěšným zemím. Nejlépe dopadly Maďarsko a Litva s podílem nad 90 %. Tato čísla je ale potřeba brát s rezervou, statistiky za jednotlivé země jsou velmi závislé na tom, kolik hlášení bylo v dané zemi odesláno.

V 51,4 % případů firmy na hlášení zareagovaly do 24 hodin, v 20,7 % do 48 hodin, v 14,7 % do týdne a v 13,2 % případů jim reakce trvala déle než týden. Facebook přitom hlášení do 24 hodin řešil v 57,9 % případů.