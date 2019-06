 »  Facebook oficiálně představil koncept digitální měny Libra

Karel Wolf

Mark Zuckerberg dnes oficiálně představil koncept digitální měny Libra. Za projektem stojí nezisková organizace Libra Association, která momentálně čítá 27 společností. Oficiální spuštění by mělo proběhnout v první polovině příštího roku.

Smyslem celého počinu, který od prvních zmínek budí pozornost světa a rozpaky kryptoměnové komunity, je pravděpodobně snaha Facebooku hlouběji penetrovat lukrativní sféru globálních plateb (vysoká fee) a internetového obchodu (jeden z nejrychleji rostoucích trhů). Facebook sám ale tvrdí, že cílí typicky na lidi bez přístupu k bankovnímu účtu, což by z Libry dělalo konkurenci hlavně pro M-Pesu a částečně i tradiční kryptoměny. Otázkou je, nakolik tomu můžeme věřit.

Samotná měna disponuje vlastním blockchainem (byť s diskutabilní governance a nejasnými vlastnostmi) a měla by se chovat podobně jako kryptoměnové stablecoiny. Libra by měla mít více méné stabilní hodnotu (jedna libra bude mít podle všeho v okamžiku spuštění hodnotu jednoho dolaru), krytou penězi v rezervním koši a proměnlivou likviditu, která je dána poptávkou a velikostí rezervy na escrow účtu, jež obsahuje koš více národních měn. Projekt by ve finále neměl řídit přímo Faceboook, ale asociace, které je sociální sítˇsoučástí (zahrnuje například vydavatelé platebních karet Mastercard a Visa, platební platformu PayPal, eBay či taxislužby Lyft a Uber), zatím tomu tak ale není.

Facebook také nechal založit dceřinou firmu, která vytvoří a nabídne pro digitální token Libra proprietární (a pravděpodobně kustodiální) peněženku s názvem calibra, ta umožní token nakupovat, uchovávat a používat. Peněženka by také měla být propojena s komunikačními platformami Messenger a WhatsApp společnosti Facebook, právě skrze jejich miliardovou základnu doufá Facebook rozběhnout rychlou adopci projektu.