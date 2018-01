 »  Facebook opět míchá newsfeedem: podstatně omezí neplacený dosah stránek

David Slížek

Trend spočívající v omezování dosahu příspěvků facebookových stránek pokračuje. Sociální síť oznámila, že začne v newsfeedu uživatelů přednostně zobrazovat obsah od jejich přátel či rodinných příslušníků, který vede k výraznějším interakcím, a tím pádem omezí zobrazování neplacených příspěvků od stránek firem či médií. Zvýhodnění obsahu od přátel přitom Facebook oznámil už v roce 2016.

Současnou změnu Facebook vysvětluje snahou o větší podporu interakcí mezi uživateli. „Měním zadání našeho produktového týmu: už se nebude soustředit na to, aby vám pomohl najít relevantní obsah, ale na to, aby jste dostali smysluplnější sociální interakce,“ vysvětluje zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg.

Algoritmus Facebooku dosud při rozhodování o tom, jaké příspěvky uživateli v newsfeedu ukáže, sledoval zejména jejich popularitu: tedy jak moc na ně lidé reagují, komentují je nebo je sdílí. Nově chce mezi hodnotící signály zařadit také to, které příspěvky vyvolávají debatu mezi uživateli (tedy ne mezi uživatelem a stránkou).

„Budeme předpovídat, o kterých příspěvcích byste se svými přáteli mohli chtít debatovat, a tyto příspěvky budeme ve vašem newsfeedu ukazovat na vyšších pozicích,“ popisuje to Adam Mosseri, který má ve Facebooku newsfeed na starosti. Jde podle něj například o příspěvky přátel, které vyvolávají diskusi, nebo o ty, které by uživatel mohl chtít sdílet a reagovat na ně.

Propad dosahu

Facebookové stránky firem či médií mohou po zavedení změn čekat propad dosahu svých příspěvků, varuje Facebook. Největší poklesy mají podle oznámení čekat ty stránky, jejichž příspěvky uživatelé málo komentují, lajkují nebo sdílejí. „Stránky, jejichž příspěvky vyvolávají debatu mezi přáteli na Facebooku, tyto dopady pocítí méně,“ tvrdí firma.

Pokud bude uživatel chtít u konkrétních stránek sledovat všechny jejich příspěvky, může si u nich (jako už teď) nastavit možnost Zobrazit jako první (See First) – viz obrázek níže:

Změna se samozřejmě týká příspěvků neplacených, tedy tzv. organického obsahu. O tom, že by se měla měnit také viditelnost či dosah reklamních (tedy placených) příspěvků, není v oznámení Facebooku ani slovo.