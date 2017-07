 »  Facebook pustí reklamu do Messengeru. WhatsApp zatím odolává

Jan Beránek

Sociální síť chce svůj chatovací nástroj rozšířit do celého světa, ale zároveň s tím ho chce rozšířit o reklamní systém. A tak zatímco byl dosud Messenger spíš prostorem pro experimentování s chatboty, chystá se zavést reklamu. O tomto plánovaném kroku už jsme psali před rokem. Teď se po testech v Thajsku a Austrálii chystá zavést novinku naostro.

Inzeráty by se měly zobrazovat na hlavní stránce mezi novými a starými chaty. Nevhodné reklamní kampaně prý půjdou vypnout a naopak ty povedené bude možné olajkovat, čímž si uživatelé budou upravovat svůj profil. Alespoň podle informací z blogu služby.

Facebook chce prodávat i prokliky z Facebooku do Messengeru. To by měly ocenit především firmy, které také budou míchat sponzorované zprávy do běžných konverzací s přáteli.