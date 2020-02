 »  Facebook spouští v ČR a na Slovensku fact-checking, hoaxy bude penalizovat

Facebook v nejbližší době v Česku a na Slovensku spustí ověřování zpráv, které na něm lidé sdílejí. Fact-checking má pro sociální síť zajišťovat agentura AFP, která s Facebookem podobně spolupracuje i v dalších zemích. Informovala o tom slovenská zpravodajská agentura TASR.

Má to fungovat tak, že když fact-checker vyhodnotí zprávu jako nepravdivou, oznámí to Facebooku a sociální síť pak u odkazů zobrazí varování, že jde o dezinformaci, a bude je v newsfeedu uživatelů méně zobrazovat. Upozorní i uživatele, kteří už odkaz v minulosti nasdíleli, nebo ty, kteří jej budou chtít dále šířit.

Podle zjištění redaktora slovenského Denníku N Filipa Struhárika budou penalizovány i facebookové stránky, které hoaxy sdílely.

Je otázkou, jak bude factchecking fungovat. Podle Struhárika má AFP momentálně v Česku a na Slovensku celkem dva redaktory – každého pro jednu zemi.

