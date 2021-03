Facebook v Austrálii uzavřel dohodu o placení za obsah s News Corp Ruperta Murdocha

Australská pobočka News Corp miliardáře Ruperta Murdocha uzavřela s Facebookem dohodu o přebírání zpráv do záložky Facebook News a o platbách za tento obsah. Vydavatelství to oznámilo v tiskové zprávě.

Tříletá smlouva se má týkat obsahu celostátního deníku The Australian, webu news.com.au nebo regionálních titulů jako The Daily Telegraph, Herald Sun a The Courier-Mail.

Konkrétní podmínky dohody, tedy například kolik peněz bude Facebook News Corp platit, firmy nezveřejnily. Služba Facebook News zatím v Austrálii není dostupná.

News Corp má podle BBC na australském novinovém trhu asi 70% podíl, vydavatelství navíc provozuje zpravodajskou televizní stanici Sky News (ta podle tiskové zprávy s Facebookem uzavřela separátní dohodu).

Facebook už dříve uzavřel obdobnou dohodu s dalším australským vydavatelstvím Seven West. Podobné dohody uzavírá s tamními médii i Google. Firmy k tomu tlačí nová australská legislativa, která velkým digitálním platformám jako Google či Facebook nařizuje vyjednávat s vydavateli o placení za používání jejich obsahu online.

Česká pobočka Googlu v únoru oznámila, že uzavřela dohody také s prvními vydavateli v Česku. Jako jinde ve světě má jít o smlouvy o publikování jejich vybraného obsahu v nové službě Google News Showcase a platbách za tento obsah.