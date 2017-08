 »  Facebook zakáže inzerovat stránkám, které opakovaně šířily falešné zprávy

Jan Beránek

Největší sociální síť hledá model, kterým by mohla zpomalit nebo zmírnit vlnu hoaxů a falešných zpráv. „Dnes nepovolujeme propagovat příspěvky, které jsou označeny jako falešné,“ tvrdí Facebook na svém blogu s tím, že pravdivost zpráv ověřují třetí strany, takzvané fact-checkingové organizace.

Teď ale sociální síť přistupuje k dalšímu kroku a zablokuje možnost inzerování stránkám, které opakovaně falešné zprávy sdílejí. To by mělo podle blogu firmy snížit množství falešných zpráv, které některé stránky vypouštějí do světa a využívají k tomu právě placené příspěvky na Facebooku.

Facebook tak definuje tři hlavní oblasti, ve kterých se snaží falešné zprávy potírat. Tou první je zkomplikování cest k vydělávání na jejich tvorbě, druhá spočívá v budování nových postupů k tomu, aby se šířily šířily. A konečně i pomáhat uživatelům k tomu, aby dostali kontext a falešné zprávy odhalili.

Dnešní model tak může zahýbat ekonomikou fake news scény i zpomalit šíření takových zpráv.