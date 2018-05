 »  Facebook znovu zvažuje zavedení placeného účtu bez reklam

David Slížek

Známá otázka se zase vrací: kolik uživatelů by si přístup na Facebook raději zaplatilo, kdyby sociální síť nesbírala data o jejich chování, pomocí kterých pak cílí reklamu? Zavedení placené úrovně bez reklam teď Facebook opět zvažuje, napsala agentura Bloomberg.

Firma podle ní v uplynulých týdnech začala provádět marketingové průzkumy, které jí mají naznačit, jak by se k zavedení placeného Facebooku bez reklam stavěli lidé a zda by tato možnost sociální síti přinesla více uživatelů.

Facebook podle zdrojů Bloombergu zatím s předplatným nemá konkrétní plány a firma tuto možnost agentuře odmítla oficiálně komentovat.

Pokusů o placené sociální sítě, které by nezobrazovaly reklamu, byla v historii internetu celá řada – vzpomeňme například projekt App.net, který odstartoval v roce 2012 a o pět let později skončil.

Mění se postoj uživatelů například kvůli aféře kolem firmy Cambridge Analytica? „V našem výzkumu odpovědělo 26 %, že by za Facebook platili tři dolary měsíčně, kdyby na něm nebyli sledováni. Není to většina, ale je to obrovské množství lidí,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Lupu Vesselin Popov z Psychometrics Centre Cambridge. Od prohlášení v průzkumu k reálném zaplacení služby je ale pořád hodně daleko.