 »  Facebook zpřísní pravidla pro živé vysílání

Karel Wolf

Facebook zpřísní pravidla pro funkci živého vysílání na své platformě, omezí používání funkce pro uživatele, kteří poruší pravidla sociální sítě.

Hlavním důvodem tohoto kroku mají být březnové útoky na mešity na Novém Zélandu, při kterých zemřelo 51 lidí. Jejich pachatel, Brenton Tarrant, totiž využil pro live streaming útoků právě platformu Facebooku. Australský útočník nejprve celý svůj čin avizoval na sociálních sítích a následně jej prostřednictvím funkce Facebook live také živě odvysílal, jeho přenos byl navíc hojně sdílen. Incident tehdy zastihl sociální síť naprosto nepřipravenou a o události se psalo jako o prvním útoku, který byl vyloženě naplánován pro internet.

Zákaz by měl fungovat tak, že pokud uživatel poruší pravidla sociální sítě, Facebook mu dočasně pozastaví možnost používání funkce živého vysílání na určitou časovou periodu. Síť přesně nespecifikovala, jak dlouhé by toto období mělo být a nejsou zatím jasná ani samotná pravidla. „Když třeba někdo bude sdílet odkaz na prohlášení od teroristické skupiny bez patřičného kontextu, bude nyní okamžitě zablokován pro používání služby Live po stanovenou dobu,“ uvádí nicméně Facebook příklad, který dává tušit, jak by mohla nová pravidla fungovat. Přesná povaha pravidel má být specifikována během následujících týdnů.