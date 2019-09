 »  Fajn rádio, Kino Svět a Televize Seznam podle vysílací rady porušily zákon

Filip Rožánek

Vysílací rada upozornila Fajn rádio, stanici Kino Svět a Televizi Seznam, že porušily zákon. Každý provozovatel z jiných důvodů.

Na Fajn rádiu 27. července 2019 zazněly ve vysílání v době 11:38–11:40 vulgarismy. Podle vysílacího zákona by se ale v rádiu ani televizi nemělo mluvit sprostě před 22. hodinou. Rádio dostalo upozornění.

Na stanici Kino Svět běžel 3. srpna 2019 před polednem velmi násilný pořad Propaganda, který podle rady ohrožoval psychický vývoj dětí a mladistvých. “Dokument obsahoval řadu násilných scén. Objevovaly se téměř po celou dobu vysílání pořadu, násilí bylo zobrazováno výrazně explicitně (např. umírání osob včetně dětí, popravy, necitlivé zacházení s mrtvými těly, podřezávání, stahování a týrání zvířat) a některé scény byly prezentovány tak, aby v divákovi vyvolaly co největší pocit strachu o vlastní život i život blízkých osob (např. byly prolínány záběry plačících dětí, doplněna byla dramatická i truchlivá hudba), což mohlo u nezletilých osob způsobit snížení citlivosti k projevům násilí či vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti,” vysvětlila rada své upozornění.

Televize Seznam podle radních porušila zákon při vysílání pořadu Výzva v době od 9. září 2018 do 4. října 2018, tedy před komunálními a senátními volbami. “Provozovatel nedodržel zásady objektivity a vyváženosti, neboť nezvolil transparentní klíč pro výběr hostů účinkujících v daném pořadu, který by zajistil spravedlivé podmínky pro reprezentaci kandidujících osobností v tomto pořadu v předvolebním období,” tvrdí rada. “Výsledná nerovnováha v zastoupení kandidujících subjektů a nahodilý výběr hostů diskuzního pořadu Výzva mohly nekalým způsobem zasáhnout do politické soutěže,” uzavřel úřad své upozornění.