Fajn rádio shání moderátory, chce si je vychovat na online streamu

Autor: Media Bohemia

Stanice Fajn rádio spustila dva internetové streamy: Fajn Fresh a Fajn Vibe. První slouží jako tréninkové rádio pro moderátorské talenty, druhý cílí na fanoušky rapové hudby.





Streamové rádio Fajn Fresh zahájilo vysílání na konci roku 2023. „V rámci celé naší mediální skupiny se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem rádiových moderátorů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vydat cestou vlastního rozvojového přístupu a vytvořit na Fajn Fresh prostředí, kde budeme systematicky vychovávat nové talenty,“ řekl programový ředitel Ondřej Cikán.





Nejmladšímu moderátorovi tréninkového rádia je 19 let. Živé vysílání si moderátorské naděje zkouší vždy od pondělí do čtvrtka odpoledne.

Stream Fajn Vibe funguje od 12. ledna, zatím jako nemoderovaný playlist. První pořad, který bude moderovat zpěvačka, moderátorka a influencerka Jasmin, začne stanice vysílat od února každý čtvrtek večer od 20.00 hod. „Fajn Vibe představuje naši odezvu na rostoucí popularitu rapové kultury mezi mladými lidmi. Tím, že začleníme Fajn Vibe do našeho portfolia Fajn rádií, rozšíříme náš dosah o další komunitu v rámci naší cílové skupiny,“ dodal Ondřej Cikán.

Zájem mladých posluchačů se snaží podpořit také mateřská stanice Fajn rádio. Posluchači mohou do zpráv na Instagramu posílat minutová videa se svými názory na dění okolo nich. Redakce každý týden jedno vybere, pustí ho do vysílání a zveřejní přímo na profilech na sociálních sítích.

„Takto budou mít mladí lidí možnost využít Fajn rádia jako hlásné trouby pro svůj názor, který bude slyšet. Jejich video může být o čemkoliv, o tom, co je štve, jak se k sobě lidé chovají ve škole, jak by si přáli, aby fungoval systém v práci nebo se mohou klidně vyjádřit k politice. U nás je to prostě bez hranic a omezení,“ podotkl Ondřej Cikán.