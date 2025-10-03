Lupa.cz  »  Fakulta informačních technologií ČVUT má nového děkana

Fakulta informačních technologií ČVUT má nového děkana

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Janoušek Autor: ČVUT

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze má nového děkana. Od října se jím stal Jan Janoušek, jehož zvolil Akademický senát pro období 2025 až 2029. Janoušek na pozici vystřídá Marcela Jiřinu, který FIT vedl dvě období od roku 2017.

“Docent Janoušek působí na FIT ČVUT jako dlouholetý vedoucí Katedry teoretické informatiky. Je výraznou osobností akademické samosprávy – zastával funkci předsedy Akademického senátu ČVUT, je místopředsedou Rady vysokých škol ČR. Odborně se zaměřuje na teorii formálních jazyků, syntaktickou analýzu, arbologii a programovací jazyky pro kvantové počítání. Je garantem několika specializací a vedl desítky diplomových a doktorských prací,” shrnula univerzita.

Čeští technologičtí podnikatelé sponzorují učitele matematiky. Teď zdarma spouští i kroužky pro děti Přečtěte si také:

Čeští technologičtí podnikatelé sponzorují učitele matematiky. Teď zdarma spouští i kroužky pro děti

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).