 »  Fanoušci po třiceti letech přetváří Fukův Tetris 2 pro ZX Spectrum a Didaktik

Jan Sedlák

Legendární hra Tetris 2, kterou v roce 1990 pro ZX Spectrum a kompatibilní stroje typu Didaktik vytvořil František Fuka (Fuxoft), i po třiceti letech stále žije. Jan Modrák upozornil, že vývojář s přezdívkou TheShich společně s kolegy postupně vytváří mód Tetris Championship Edition, jenž do hry přidává řadu nových funkcí.

Implementován byl například soft drop, kostky lze otáčet i doprava, vylepšeno bylo počítání skóre, původní dva Fukovy hudební tracky byly vyměněny za jeho jiné výtvory, vylepšená je grafika a podobně. Do budoucna má přibýt zobrazování příští kostky, nové textury nebo více úrovní. Celé se to má vejít do 40 kilobytů.

Tetris CE je k dispozici zdarma, .sna soubor je ke stažení zde. Další informace se rozebírají na fóru Spectrum Computing. Pro novinky lze hlasovat zde. Zdá se, že autory vylepšení jsou fanoušci z Ruska. Právě z původního ruského Tetrisu Fuka vycházel.