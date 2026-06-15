Farma Česko se vrací na Oneplay. Druhá řada bude mít nového moderátora

Letní reality show Farma Česko se vrátí v pondělí 22. června. Druhá řada bude nejprve dostupná na platformě Oneplay, nové epizody budou přibývat od pondělí do čtvrtka. TV Nova je odvysílá vždy o den později.
Do soutěže nastoupí třináct nových účastníků. Vítěz může získat až 1,5 milionu korun. Pořadem bude diváky provázet herec Adam Vacula, který střídá Viléma Šíra z předchozí řady. Pro Vaculu jde podle TV Nova o první televizní moderátorskou roli.
Novou postavou druhé řady bude také hospodář Igor Dobeš. Bude soutěžícím zadávat práci, kontrolovat její plnění a rozhodovat o odměnách. Pochází z Valašska, vystudoval zemědělství a věnuje se vlastnímu hospodářství. Na Farmě má dohlížet také na chod statku a péči o zvířata.
„Na Farmě budu dohlížet na to, aby všechno fungovalo tak, jak má. Farmářům zadám práci, zkontroluji její splnění a podle výsledků rozhodnu o odměnách. Stejně důležitá pro mě bude péče o zvířata i celé hospodářství,“ uvedl Dobeš.
Za castingem stojí produkční společnost Barletta. Castingová režisérka Maja Hamplová uvedla, že tvůrci letos kromě běžných výzev využili také street casting v českých městech a vesnicích. Snažili se díky tomu sestavit pestřejší skupinu soutěžících.
Mezi účastníky budou dřevorubec Filip, tanečnice a studentka kriminologie Lucie, prodejce autodílů Pavel, recepční v kasinu Karima, kovář a podkovář Lukáš, baristka Adéla, manažer nákupu Štěpán, fitness influencerka Markéta, lesník Matěj, rapperka Simona vystupující jako Tokju, pohybová terapeutka Martina, studentka Charlotte a farmář, vodák a kurýr Zdeněk.
Druhá řada se bude odehrávat na novém místě. Soutěžící mají postupně vybudovat fungující hospodářství. V hlavním domě budou bydlet farmáři, ve stodole sluhové společně s hospodářskými zvířaty. Zvláštní postavení bude mít farmář týdne, který získá samostatné zázemí v plně vybaveném domě.
Základní princip soutěže zůstává spojený s prací na statku. Soutěžící začínají s prázdným společným kontem a hodnotu možné výhry mají zvyšovat splněnými úkoly. Tvůrci zároveň avizují noční nabídky pro vybrané hráče. Mohou jim přinést výhodu nebo imunitu, ale současně poškodit zbytek skupiny.
Farma Česko je mezinárodní reality show, která vychází z původního švédského konceptu. Podstata hry je založená na izolaci soutěžících od běžného života. Účastníci žijí v jednoduchých podmínkách, plní pracovní úkoly a zároveň se snaží udržet ve hře. Druhá řada má podle televize posílit strategickou část formátu a vztahy uvnitř skupiny.