 »  Fáze startupu končí. Seznam Zprávy hlásí posily a přechází do ostrého provozu

Jan Beránek

Po necelém roce pokusů se Seznam Zprávy přechází z testovacího do ostrého provozu. Na doladění případných nesrovnalostí mají celé prázdniny, ale v útrobách Seznamu vzniklo nové studio, nový, grafičtější, web samotné služby a nové pořady. Jasno je i o publiku.

„Chceme oslovovat především městské diváky kolem pětatřiceti let s rodinami. Ukazuje se nám, že to je správná cesta,“ popisoval cílovou skupinu Seznam Zpráv jejich šéfredaktor Jakub Unger.Do konce roku by chtěl mít Unger na webu přibližně 900 tisíc reálných uživatelů denně. Dnes je na 3,5 milionech měsíčně.

Kromě novinářských posil z vydavatelství Mafra jako Zuzana Kubátová nebo Aleš Černý ohlásil Jakub Unger i nástup Martiny Spěváčkové a Petry Benešové z Českého rozhlasu a Filipa Víchy jakožto člověka pro sociální sítě. „Filip přichází z DVTV a pomůže nám především s prací s komunitou,“ komentuje Unger s tím, že chtějí pro sociální sítě vytvářet speciální obsah. Posilovat chce Unger dál, a to s ohledem na cílovou skupinu v byznysovém zpravodajství.

Firma tak začne podle Ungera vytvářet významně větší množství obsahu (15 hodin týdně), který dokáže protočit i na Streamu nebo v HbbTV. Známější tváře redakce Seznamu dostanou i vlastní pořady.

Kubátová se tak bude ptát byznysmenů, jestli „Peníze nebo život“, a Adam Junek chce zase hledat v „Dobrý byznys“. Pro volební rok se chystá i politický pořad „Sněmovní 4“, zaštítěný tvářemi Lucií Stuchlíkové a Václava Dolejšího. Za známými lidmi se chystají ex-moderátorky České televize Zuzana Hodková a Veronika Jonášová.

Unger také ohlásil názorové a diskusní pořady. První z nich je každodenní Výzva – Jiřího Kubíka, Jindřicha Šídla a Renaty Kalenské. Aktuální rozhovory na denní bázi. Pro střet názorů bude otevřen pořad Duel. Každý pořad pak také nafasuje vlastní stránku na novém webu.