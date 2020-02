 »  FTC si posvítila na Alphabet, Amazon, Apple, Facebook a Microsoft

Karel Wolf

Pět největších technologických amerických firem se dostalo do hledáčku amerického regulátora kvůli svému dominantnímu postavení na trhu.

Federální obchodní komise požaduje, aby mu společnosti Alphabet, Amazon, Apple, Facebook a Microsoft doložily kompletní informace o všech akvizicích až do roku 2010, které díky své velikosti nepodléhaly přezkumu antimonopolních úřadů. Jedná se o menší akvizice s hodnotou nepřevyšující 100 milionů dolarů, řádově jde o stovky firem.

Komise tak chce zjistit, zdali uvedené společnosti neporušují hospodářskou soutěž tím, že systematicky ještě v jejich zárodku pohlcují budoucí potenciální konkurenty. Pokud by se skutečně po přezkumu ukázalo, že ano, může podle předsedy FTC, Josepha Simonse, vláda USA teoreticky požadovat, aby se tyto akvizice zrušily. To by mohlo být v praxi docela zajímavé s ohledem na to, že velká část takto získaných startupů a společností již neexistuje.

Komise bude dále zkoumat, zdali nedocházelo k manipulaci s hodnotou akvizic, aby se společnosti vyhnuly oznamovací povinnosti.