Fenomén StarDance. Letošní řada měla nejlepší výsledky od roku 2007

Autor: Česká televize Třináctou řadu StarDance vyhráli Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Třináctou řadu StarDance sledovalo na ČT1 průměrně 1,6 milionu diváků starších patnácti let a dalších 122 tisíc dětí, což je nejvíce od druhé řady v roce 2007.





Průměrný podíl na sledovanosti v čase vysílání dosáhl téměř 44,5 % diváků, což je rekord hned po první řadě odvysílané v roce 2006. Celkový zásah byl přes 4,6 milionu lidí starších čtyř let, kteří viděli souvisle alespoň tři minuty.

Finálový večer tanečního klání si v sobotu 14. prosince 2024 nenechalo ujít 1,757 milionu diváků starších patnácti let při podílu na sledovanosti 47,05 %. K tomu si závěr taneční soutěže pustilo 160 tisíc dětí ve věku 4–14 let.

Následné rozhodnutí, ve kterém Česká televize představila vítězný pár, přilákalo 1,819 milionu diváků při podílu 55,56 % (15+). A k tomu dalších 154 tisíc dětí, ukazují data ATO na základě měření společnosti Nielsen.

Ve srovnání se závěrem všech třinácti odvysílaných řad se jedná o nejvyšší hodnotu absolutní sledovanosti od finále sedmé řady v roce 2015 a celkově čtvrtou nejvyšší.

Diváci hojně využívali možnost zpožděného sledování sobotních přenosů na iVysílání a prostřednictvím hybridního rozhraní HbbTV. Odložená sledovanost přidávala k té živé až 22 % diváků.

„Deset tanečních večerů vyhledávaly primárně ženy. V rámci věkových skupin jsme zaznamenali enormní zájem mezi dětmi a mladými diváky, nadprůměrný ohlas vnímáme také u žen mladšího produktivního věku do 45 let a také mezi staršími pětašedesáti let,“ doplňuje Renata Týmová, výkonná ředitelka výzkumu a programových analýz v České televizi.

„StarDance dlouhodobě dosahuje nejen výjimečné sledovanosti, ale i vysokého diváckého hodnocení, nejinak tomu bylo i u této řady. Konkrétně se koeficient spokojenosti vyšplhal na hodnotu 8,9 na desetibodové škále,“ dodala Týmová.

StarDance je licenční formát britské BBC, která ho pod názvem Strictly Come Dancing poprvé vysílala v roce 2004. Britská veřejnoprávní televize ho úspěšně prodává po celém světě. V zahraničí tuto soutěž vysílají veřejnoprávní i soukromé stanice, na Slovensku například Markíza jako Let's Dance, v Německu pod stejným názvem RTL. Američané tento projekt znají jako Dancing with the Stars.