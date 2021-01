Filmařskou anticenu Zlatý citrón dostali členové Rady České televize

Český filmový a televizní svaz FITES vyhlásil výsledky letošního ročníku audiovizuálních cen Trilobit. Hlavní cenu obdrželi tvůrci dokumentu V síti Barbora Chalupová a Vít Klusák.

Adresáty kritické zvláštní ceny poroty Zlatý citrón se tentokrát stali členové Rady České televize, kteří v listopadu 2020 podpořili odvolání tehdejší Dozorčí komise. Za nedostatečné odůvodnění odvolání tuto anticenu jmenovitě získali Roman Bradáč, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Jiří Kratochvíl, Pavel Kysilka, Hana Lipovská, Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Daniel Váňa a Lubomír Veselý.

Poslední jmenovaný obdržel Zlatý citron i loni, a to za „podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV otevřeně projevuje své sympatie i antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu“. Pro anticenu si na pódium osobně přišel. „Myslím si, že veřejnost by třeba ocenila, kdybyste nám ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoliv hlasem, jakoukoliv připomínkou řekli, jak to máme dělat. Ale takový hlas z vás zatím nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ prohlásil moderátor při přebírání anticeny.