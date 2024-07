Filmová a televizní společnost Paramount se spojí s firmou Skydance

Autor: ViacomCBS

Americká mediální skupina Paramount Global se spojí se společností Skydance Media. Majitel filmových studií nebo televizní stanice CBS tím chce vylepšit svou pozici v rychle se měnícím prostředí.





Skydance kupuje společnost National Amusements, která vlastní kontrolní podíl v Paramountu. Následně dojde ke sloučení Skydance a Paramountu. Cílem je vytvořit silnější mediální a technologickou společnost, která spojí finanční zdroje a technologické zázemí Skydance se známými značkami a rozsáhlou knihovnou pořadů Paramountu.

Shari Redstone, většinová akcionářka Paramountu, který zdědila po svém otci, k dohodě uvedla: „V roce 1987 můj otec, Sumner Redstone, koupil Viacom a začal budovat společnosti, které dnes známe jako Paramount Global. Věřil, že ‚obsah je král‘, a vždy se snažil poskytovat skvělý obsah pro diváky po celém světě. Tato vize zůstala základem úspěchu Paramount a za naše výsledky vděčíme neuvěřitelně talentovaným, kreativním a oddaným lidem, kteří ve společnosti pracují. Vzhledem ke změnám v oboru chceme posílit Paramount pro budoucnost a zajistit, aby obsah zůstal králem. Doufáme, že transakce se Skydance umožní, aby úspěch Paramountu pokračoval i v tomto rychle se měnícím prostředí. Skydance jako dlouhodobý produkční partner Paramount dobře zná a má jasnou strategickou vizi a zdroje k tomu, aby ho posunul do další fáze růstu. Věříme v Paramount a vždy budeme.“

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem se stane zakladatel Skydance David Ellison, prezidentem firmy bude bývalý šéf NBCUniversal Jeff Shell. Celková hodnota nové společnosti je odhadována asi na 28 miliard dolarů.

Nový Paramount by měl být ziskovější a zároveň inovativnější. Kromě tradičních televizních a filmových odvětví by měl investovat třeba do videoher, animované tvorby nebo sportovního obsahu. Skydance vlastní dvě interní herní vývojářské studia a je partnerem národní ligy amerického fotbalu (NFL), se kterou vytváří bohatý obsah v různých formátech.

Paramountu patří studio Paramount Pictures, televizní síť CBS, dětský program Nickelodeon, rodina stanic MTV, Comedy Central nebo streamovací aplikace Paramount+. V Evropě provozuje společně s firmou Comcast streamovací službu SkyShowtime.

Dokončení transakce se očekává v první polovině roku 2025, musí ji ještě odsouhlasit úřady.