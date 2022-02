Filmy z produkce Sony budou v Česku exkluzivně na HBO Max

Nejnovější Spider-Man, Krotitelé duchů nebo Venom budou v České republice po uvedení v kinech exkluzivně k vidění pouze na nové streamovací platformě HBO Max. Dohodly se na tom společnosti Sony Pictures a WarnerMedia, které uzavřely distribuční smlouvu pro území střední a východní Evropy.

Autor: © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved

Spider-Man: Bez domova