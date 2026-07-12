Finále Wimbledonu mezi Češkami sledovalo na Primě 764 000 diváků

Historicky první ryze české finále ženského Wimbledonu v sobotu přilákalo k obrazovkám TV Prima 764 000 diváků v cílové skupině 15 a více let. Podíl stanice na sledovanosti dosáhl 36,95 %, mezi muži ve stejné skupině dokonce 41,56 %.
Přímý přenos odvysílala Prima volně na svém hlavním kanálu. O výsledcích sledovanosti informovala v nedělní tiskové zprávě. Práva k přenosu pořídila od společnosti Warner Bros. Discovery, které za poskytnutí licence nabídla víc peněz než Česká televize. Kromě Primy byl přenos ještě na placené stanici Eurosport 2, výsledky za tuto stanici nejsou k dispozici.
Vysílání na Primě doplnilo předzápasové studio, kterým provázel Jiří Šlégl. Samotné utkání komentovali Ivan Petr a bývalá tenistka Lucie Hradecká, trojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře.
„Diváci se mohou těšit, že podobných sportovních zážitků bude na obrazovkách Primy brzy ještě více,“ dodal ředitel zpravodajství a sportu Martin Švehlák s odkazem na chystané spuštění vlastní sportovní stanice Primy.