Lupa.cz  »  Finanční správa prověřuje agentury, které zastupují tvůrce na OnlyFans

Finanční správa prověřuje agentury, které zastupují tvůrce na OnlyFans

Filip Rožánek
Dnes
Digitální tvůrci, OnlyFans Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini

Finanční správa se kvůli doměřování daní zaměřila na agentury, které se starají o profily na platformě OnlyFans. Analytici u nich odhalili nesrovnalosti ve vykazovaných příjmech a nákladech. Stanici ČT24 to potvrdil mluvčí Finanční správy Patrik Madle.

„Některé agentury vykazují nižší příjmy, než podle našich informací obdržely od tvůrců obsahu. U některých jsme pak detekovali velmi nízkou ziskovost, která může svědčit o umělém navyšování nákladů,“ popsal mluvčí.

Z podaných daňových přiznání totiž vyplývá, že správa účtů a komunikace s předplatiteli je nepříliš úspěšná, prakticky ztrátová činnost. Daňové kontroly však zároveň odhalily, že agentury od zastupovaných tvůrců dostávají mnohdy majoritní část příjmů, které jim OnlyFans vyplatí. 

Kromě agentur se Finanční správa aktuálně zabývá také třiceti konkrétními tvůrci. Už loni na podzim oznámila, že dostala údaje od provozovatele OnlyFans. Vyplynulo z nich, že například v letech 2020 až 2022 platforma vyplatila českým tvůrcům přes 600 milionů korun.

Úředníci se rovněž zaměřili na e-shopy, jež oficiálně nemají žádné příjmy anebo nejsou zapsány jako plátci DPH, ačkoliv tuto povinnost vzhledem k obratu velmi pravděpodobně mají. V první fázi analytici odhalili 734 milionů Kč nezdaněných tržeb.

