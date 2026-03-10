Fintech Fondee opouštějí jeho zakladatelé, platforma podle nich spravuje přes 2,3 miliardy korun

Eva a Jan Hlavsovi odešli na konci února z fintechové platformy Fondee, kterou založili. Fondee tak přešlo plně pod správu skupiny Direct Pavla Řeháka, která jej na konci roku 2024 koupila. Podle Hlavsové platforma narostla na 23 tisíc klientů napříč třemi zeměmi a ve správě má mít přes 2,3 miliardy korun.
Fondee spustili Hlavsovi v roce 2020 s tím, že umožní lidem investovat podobně jako například Revolut nebo Robinhood. Zakladatelé předtím působili v londýnském City a startup založili na nízkonákladovém investování do burzovně obchodovaných fondů (ETF). Za investora získali J&T Banku a podíl měl i Oaktree invest nebo Tarpan Capital. Platformě se nepodařilo překlopit do zisku a v roce 2024 jej koupila skupina Direct, v tu chvíli jako platformu s 16 tisíci klienty, částku obchodu ale firmy nezveřejnily. Projekt v ten samý rok pokutovala ČNB za pochybení při poskytování služeb zákazníkům v letech 2021 a 2022. Při prodeji do skupiny Direct získalo Fondee Slovensko jako nový trh, dříve působilo v Česku a v Polsku.
Hlavsová uvádí, že nyní Fondee přechází plně do rukou Laureen Höllge, která v projektu od loňského září působila jako CEO. Hlavsovi dosud působili na jiných pozicích v Directu, nyní se věnují novému projektu, bližší informace zatím neuvádějí.