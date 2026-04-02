Fintech Patron Go uzavřel 50milionové investiční kolo, vytváří AI finančního „autopilota“

Fintechový startup Patron Go dokončil fundraisingové kolo v celkové výši přesahující 2 miliony eur (50 milionů Kč). Kolo kombinuje venture kapitál s dotační podporou státu, která má směřovat především na posílení umělé inteligence. Projekt hodlá rozvíjet AI vrstvu, která z aplikace udělá plně personalizovaný finanční „autopilot“. Peníze investorů pomůžou také se vstupem na německý trh.
„Je to pro nás klíčový krok – jednak velikostí trhu, ale i tím, že nám umožní ověřit škálovatelnost produktu v západní Evropě,“ těší se Lukáš Vršecký, spoluzakladatel a CEO Patron Go. Vedle toho vysvětluje, že autopilot má sám vyhodnocovat transakce bez nutnosti manuálního třízení, generovat doporučení v reálném čase nebo poskytnout uživatelům službu, která sama skládá konkrétní akční kroky, jako je třeba refinancování nebo změna dodavatele.
Patron Go je fintechová platforma, která uživatelům pomáhá nakládat s jejich osobními financemi. Zaměřuje se přitom na hledání nevýhodných transakcí, jako je například drahé pojištění nebo neefektivní dodavatel energií, dokáže identifikovat i nebezpečné transakce, jako jsou třeba rychlé půjčky. Aplikace využívá pokročilou datovou analýzu a dokáže se seznámit s finančními návyky uživatelů díky pasivnímu propojení s jejich bankou.
Nynější finanční injekce je tvořena grantem Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace II ve výši přibližně 800 tisíc eur. Zbytek tvoří stejným dílem investice od slovenského fondu Venture to Future Fund a angel investora Josefa Novotného.
Startup má nad čtvrt milionu uživatelů a stojí za ním kromě Vršeckého také Jiří Paták. Zakladatelé čerpají mimo jiné ze svých zkušeností s projekty Chytrý Honza nebo Rondo. Mezi předchozí investory projektu patří Lighthouse Ventures, Zero Gravity Capital, polský SpeecUp Venture Capital Group nebo andělský investor Ory Weihs, Izraelec žijící v Česku.