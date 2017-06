 »  Fintechová asociace si pořídila novou šéfku. Přichází z Aspen Institutu

Jan Beránek

Ještě loni dávala dohromady studii o tuzemských startupech v Aspen Institutu, před létem se ale pouští na divočejší vodu. Maria Staszkievicz se stává novou výkonnou ředitelkou fintech asociace, která od loňského listopadu operuje pod zkratkou ČEFTAS.

Sílu více než třiceti firem ale zatím vedení do silného a jednotného tlaku zatím nepřetavilo. Zatím se spíš oťukávají. „Zatím se spíš potkáváme a bavíme. Asociace se ještě nevypracovala v nějaký společný lobbistický nástroj. Na to je ještě brzy. Když to třeba srovnám s tím, když jsme byli ještě s mými dřívějšími projekty v APEK, tak to bylo úplně o něčem jiném. Tam jsme měli i přístup k návrhům zákonů. To tady ještě není,“ komentoval nedávno dění v asociaci David Nevečeřal ze Spendee.

Plány ale na stole mají. „Na národní úrovni bychom v prvé řadě chtěli dosáhnout vytvoření jakéhosi regulatorního pískoviště, kde by si firmy mohly vyzkoušet v praxi, jak jejich inovace fungují a jak vyhovují legislativě. To pro FinTech vytvořila například Velká Británie,“ tvrdí Staszkievicz v rozhovoru pro Lidové noviny.