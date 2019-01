 »  Firefox 69 skončí s oficiální podporou pro Flash

Karel Wolf

Prohlížeč od této verze bude mít Flash ve výchozím nastavení vypnutý a již uživatele ani neupozorní, že se na stránkách Flash nalézá a je možné jeho podporu ještě zapnout.

Mozilla tak naplňuje svůj plán avizovaný již v rocen 2017, v něm reagovala na záměr Adobe oficiálně ukončit podporu pro Flash do konce roku 2020. Po ukončení oficiální podpory od Adobe již Firefox nedovolí Flash z bezpečnostních důvodů zapnout vůbec.

Plán ukončit oficiální podporu s verzí 69 nebyl oficiálně oznámený, ale vyplynul z diskuze vývojářů, citovaná verze prohlížeče by měla jít ven začátkem září. Výjimku tvoří Firefox ESR (Extended Support Release) určený pro velké organizace, ten by měl službu standardně podporovat až do hořkého konce (v roce 2020). Flash umírá již řadu let, ale podle všeho má mnohem tužší kořínek, než většina lidí i firem čekala.

Ukončení podpory ale může být problém spíše pro firemní intranety, na webu totiž jeho nasazení za poslední dekádu dramaticky pokleslo. Podle analytických údajů W3Techs využívání Flashe kleslo z 28,5 % v lednu 2011 na současných 3,9 %.