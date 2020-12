Firmy a stát utratily vloni za ICT čtvrt bilionu korun. Rostou hlavně výdaje za software

Na investice do výpočetní techniky a softwarového vybavení daly firmy a veřejná správa v loňském roce 245 miliard korun. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ), který ke stavu tuzemského ICT vydal publikaci Digitální ekonomika v číslech 2020. Česko je v rámci tohoto typu investic vysoko nad průměrem EU. V roce 2018 dosáhly 4,3 % českého HDP, unijní průměr je 2,5 % HDP.

„Výrazně rychleji rostou investice do softwaru a databází než do ICT vybavení, v roce 2019 se na celkových investicích do ICT podílely ze dvou třetin,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik a rozvoje společnosti ČSÚ.

Podobný trend ČSÚ pozoruje i v sektoru výzkumu a vývoje ICT. Na ten bylo vloni vynaloženo 20,5 miliardy korun. To je o dvě třetiny více, než před třemi lety. Na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších služeb šlo vloni 14,7 miliard korun, zbytek na výzkum a vývoj ICT zařízení a elektronických součástek.

Hodně za ICT utrácejí i domácnosti. V loňském roce za vybavení a služby utratily 110 miliard korun a nákupy v tomto segmentu se na celkových výdajích domácností podílely ze 4,1 %. Z velké části jde o poplatky za telekomunikační a internetové služby.

Statistici pozorují i zvýšený zájem Čechů o studium ICT oborů na vysokých školách. Z 6,5 % studentů všech vysokých škol v roce 2010 vzrostl počet zájemců o zájemců o vzdělání v ICT v loňském roce na 7,1 % a studentů ICT je celkem 20,6 tisíc. Absolutní počty studentů ale klesají, oproti roku 2010 je studentů ICT celkově o pětinu méně. Propad by byl podle statistiků ještě větší, nebýt studentů ze zahraničí.

Podle ČSÚ také letos vzrostl o 14 % počet lidí, kteří nakupují na internetu, online nakupuje už každý druhý. Ve srovnání s Evropou jsme ale stále pod průměrem.