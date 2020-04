 »  Firmy Mitonu kvůli viru jedou v nouzovém režimu, Slevomat a Mews propouští

Jan Sedlák

Omezení přijímaná kvůli nemoci COVID-19 mají dopady i na tuzemské internetové společnosti. „Krizové scénáře jsou hotové, většina firem jede v úsporném režimu,“ uvádí například skupina Miton, pod kterou spadají projekty jako Bonami, Glami, Scuk.cz a řada dalších.

Problémy hlásí i Slevomat, který z velké části žije z turistického ruchu a zážitků. „Přešli jsme na 50procentní pracovní týden. Primárně proto, že nechceme propouštět. Práce je teď pro mnohé méně, jak jsou zavřené hotely a restaurace, takže nás to ani moc nebrzdí. Ale třeba zákaznická péče jede úplně beze změny. Slevomat opustilo 10 kontraktorů (celkem nás je 300). I tým mobilního vývoje. Aplikaci nějakou dobu bude stačit údržba. Klukům jsme obstarali nabídky z několika spřátelených firem, chceme, aby mohli zůstat týmem a časem se i vrátit. Je to reakce na fakt, že prodeje cestování a lokálních služeb jsou téměř na nule. Vyrostlo zboží, ale to nás nevytrhne. Vyrábíme si tím runway, než se otevřou služby a ubytování,“ uvádí pro Lupu šéf Slevomatu Ladislav Veselý.

Omezení turismu a pracovních cest dopadlo i na startup Mews Systems, který koncem loňského roku získal investici 33 milionů dolarů a byl oceněn na pět miliard korun. „Problém hotelů se přenesl i na Mews,“ uvádí firma pro Lupu. Podle informací Lupy jde z celkového stavu čtyř stovek zaměstnanců o zhruba 150 lidí.

Miton pak na blogu zkouší i optimistický výhled a rozepsal se o technologických trendech, které po odeznění viru nastanou. Predikce Ondřeje Rašky jsou následující: