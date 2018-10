 »  Firmy si stále více posílají data mimo veřejný internet, bojí se latencí i nízké bezpečnosti

Karel Wolf

Čím dál více velkých firem a institucí dává při výměně dat přednost přímým propojením před veřejným internetem. Řeší si tak problém s latencemi i bezpečností. Vyplývá to z Global Interconnection Indexu Equinixu, globálního provozovatele kolokačních datacenter.

V roce 2021 by měla kapacita těchto propojení přesáhnout 8 200 Tb/s. Report na základě dosavadního růstu predikuje v rámci přímých propojení 48% růst přenosové kapacity v nadcházejících pěti letech. Pro srovnání: přenosová kapacita internetu by měla za stejnou dobu oproti současnosti stoupnout pouze o 28 procent. 21 % kapacit přímých propojení by mělo tou dobou připadat na telekomunikační infrastrukturu a výměnu dat mezi operátory, 17 % na cloudové služby, 13 % na bankovní aplikace, 12 % na výrobu, 10 % na tradingové aplikace a burzovní platformy, 9 % na digitální obsah, 4 % na energetiku, 3 % na obchod, 2 % na zdravotnictví, 1 % na veřejnou správu a 3 procenta na zbývající oblasti.

Množství dat přenesených v rámci privátních propojení by mělo přesáhnout objem provozu na veřejném internetu v roce 2020. Přímá propojení byla původně téměř výhradní záležitostí velkých telekomunikačních operátorů a provozovatelů datacenter, dnes je ale kvůli vysokým latencím na „síti sítí“ a větší bezpečnosti využívá čím dál větší část profesionálního světa.