 »  FIT ČVUT na počítače a servery nasadí Linux, rozjíždí velkou spolupráci se SUSE

Jan Sedlák

Linuxová a open source společnost SUSE v Česku získala významného akademického partnera. Fakulta informačních technologií ČVUT (FIT ČVUT) rozjela migraci většiny infrastruktury na technologie této firmy. Nepůjde pouze o back-end, škola od letošního zimního semestru rozjede na 320 osobních počítačích v učebnách fakulty operační systém openSUSE Leap.

Serverová infrastruktura FIT ČVUT přechází na SUSE Linux Enterprise Server s možností aktualizací jádra bez restartu systému (Live Patching). Na virtualizaci se nasadí KVM s podporou SUSE, správa prostředí se bude řešit přes SUSE Manager a rozjede se také migrace softwarově definovaného úložiště Ceph na SUSE Enterprise Storage. Cluster je postaven na sedmi uzlech a má kapacitu 210 TB.

Spuštěny byly rovněž přípravné práce pro testování OpenStacku cloudu od SUSE, na jehož základech by měl vzniknout interní fakultní cloud. Testuje se také správa kontejnerů pomocí Kubernetes, konkrétně skrze SUSE CaaS Platform. SUSE se na škole bude používat k výuce i výzkumu. Spolupráce mezi školou a SUSE je postavená na základě barteru, pro firmu jde o strategickou věc.

SUSE zároveň začne na FIT ČVUT dodávat své vývojáře, kteří budou přednášet studentům a vést závěrečné práce. Vývojáři už nějakou dobu přednáší na Matfyzu. SUSE v Praze provozuje jedno ze svých dvou hlavních vývojových center, ve kterém se pracuje na řadě klíčových produktů a komponent. Do vývoje je problém získávat lidi a v poslední době do pražské centrály nastupují především cizinci. Podobnou školní spolupráci zejména v Brně realizuje také konkurenční Red Hat, který má na Moravě rovněž stěžejní vývojovou centrálu.

Nový silný partner

SUSE také v Česku povýšila svého nejdůležitějšího partnera. Společnost Síť se stala teprve šestnáctým partnerem na světě, který se dostal na úroveň SUSE Solution Partner. Síť se zároveň stala prvním partnerem v regionu EMEA East (Evropa, Blízký východ, Afrika), který na tuto certifikaci dosáhl.

Síť funguje od roku 1993 a sídlí v Ostravě. Patří mimo jiné mezi tuzemské velké partnery IBM pro nasazování unixového AIX. Asi 20 procent byznysu Sítě přichází ze zahraničí. Síť se SUSE spolupracuje mimo jiné z toho důvodu, že SUSE má dobrou vazbu na SAP.

Právě nasazování SAPu je nejspíše jedním z důvodů toho, proč na trhu neustále roste hodnota SUSE. SAP se snaží všechny své zákazníky migrovat na nejnovější verzi svého ERP, která běží na in-memory platformě HANA. Zde se SUSE silně profiluje.

Další majitel

Růst ceny lze vidět na nedávném obchodu, kdy skupina Micro Focus za 2,5 miliardy dolarů prodala SUSE do rukou švédského fondu EQT. Zisk EBITDA linuxové společnosti je přitom kolem 100 milionů dolarů, návratnost by se tedy při této hodnotě pohybovala okolo 25 let.

Trochu to může vypadat, že si majitelé SUSE přehazují jako horký brambor. Je ovšem pravděpodobné, že Micro Focus se SUSE zbavuje díky vysoké odkupní ceně. „Interně nám bylo sděleno, že se jedná o nabídku, která se neodmítá,“ uvádí pro Lupu regionální manažer SUSE v Česku a na Slovensku Miroslav Kořen. Micro Focus mimo jiné za 8,8 miliardy dolarů koupila softwarovou divizi od Hewlett Packard Enterprise, na což si brala i úvěry. Nyní tedy potřebuje hotovost.

„Všichni se k tomu tady staví pozitivně. Teď je šance, kdy SUSE může být poprvé samostatné,“ navazuje Kořen. Otázkou samozřejmě je, kdy EQT jako investiční skupina pošle SUSE dále a bude chtít investici zhodnotit. „Důležité je, že hodnota společnosti evidentně roste a je zde vidět potenciál. To kolem SUSE vytváří dobrou náladu,“ myslí si šéf Sítě Radek Soušek.

Potenciál k růstu zde je, nejenom díky SAPu, ale také díky Kubernetes, Dockeru nebo třeba OpenStacku. Konkurenční Red Hat má ostatně na burze hodnotu přes 25 miliard dolarů a jeho roční tržby se přibližují třem miliardám dolarů s meziročním růstem přes 20 procent.

SUSE pod Micro Focusem vyrostlo ze 600 zaměstnanců na asi 1400 lidí. Mimo jiné také koupilo cloudovou sekci Helion od Hewlett Packard Enterprise, díky čemuž do firmy přišlo 100 zaměstnanců. SUSE také poprvé získalo vlastního CIO, který dostal na starost oddělit systémy od Micro Focusu a Novellu.

