 »  Folding@Home je díky koronaviru na výpočetní kapacitě téměř 2,5 exaFLOPS

Dvě dekády starý projekt distribuovaných výpočtů Folding@Home zažívá kvůli zapojení do výpočtů pro rychlejší nalezení léku na nový koronavirus opravdovou renesanci. Už patnáctkrát svojí výpočetní kapacitou překonává nejrychlejší superpočítače světa (z žebříčku TOP 500).

Aktuální výpočetní kapacita dělá 2,43 exaFLOPS, do projektu je aktuálně zapojeno 546 tisíc uživatelských nVidia GPU, téměř 121 tisíc AMD GPU a necelých 1,6 milionu procesorů s více než 11,3 miliony jader.

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ