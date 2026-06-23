Fond Aspire11 Muchy a Borkovce poslal skoro půl miliardy do platformy Vinted

Český fond Aspire11, který založil Pavel Mucha (Kaya VC) a Petr Borkovec (Partners), poslal peníze do e-commerce platformy Vinted. Jak uvádí Borkovec, jde o přímou investici ve výši 20 milionů eur, tedy v přepočtu skoro půl miliardy korun. „Věříme, že se jedná o další evropský Eternal v portfoliu Aspire11,“ komentuje to. Slovem Eternal přitom naráží na velké firmy vyrostlé ze startupového prostředí, u kterých předpokládá, že budou ještě dále výrazně narůstat na hodnotě a táhnout tak portfolio.
Fond Aspire11 investicemi do startupů i vyzrálejších technologických společností hodlá zhodnocovat finance, které si lidé spoří na důchod. Zatím stojí na jedné penzijní společnosti, kterou je Rentea právě z portfolia Partners. Mucha ale dříve zmínil, že probíhají pokročilá jednání s další penzijní společností. „Pro lidi v České republice, kteří si spoří na důchod, je celkem neobvyklé do takového typu společností investovat,“ uvádí nyní Borkovec. Česko má zákonem poměrně limitované možnosti investic penzijních fondů do rizikových projektů, jako jsou startupy. Možností jsou takzvané alternativní účastnické fondy, ty můžou účastníkům nabízet vyšší výnosy, ale také pod vyšším rizikem. Právě s takovým fondem Rentea funguje.
Vinted podle popisu Borkovce rostlo meziročně o 47 % v hrubé hodnotě zboží (GMV), která dosáhla v prvním čtvrtletí 3,4 miliardy eur. Ukazatel zisku EBITDA činil od začátku roku 78 milionů eur. Bez amerického trhu, kam poslalo Vinted vysoké investice, dosáhl ukazatel zisku EBITDA 101 milionů eur, tedy 46 milionů nad rozpočtem. „Vinted se zařazuje v portfoliu Aspire11 Eternal po bok společností Revolut, DocPlanner, Databricks a VastData,“ popisuje dále Borkovec.